19 Июнь 2020 2020-06-19T05:20:59+03:00

Обстановка в Хабаровске 19 июня 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске, по данным на семь часов утра, не зафиксировали отключений горячей воды в домах. Холодная вода отсутствует в доме №84 по улице Комсомольской. Причина тому - порыв водовода.

- На сегодняшний день в городе не работают 118 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 92 кубометра мусора. Также за минувшие сутки в городе зафиксировали 26 дорожных аварий, два пожара и одно возгорание. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 737 раз, - прокомментировали в городской администрации.

Сегодня планируют провести дорожные работы на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Арсеньева, Николаевская, Карла Маркса, Шелеста, Салтыкова-Щедрина, Знаменщикова, Бойко-Павлова, Смены, Синельникова, Южная, Нагорная, Узловая и Истомина. Водителей и пешеходов просят скорректировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU