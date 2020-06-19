Уроженца Хабаровского края, задушившего приятеля, осудили на Камчатке

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:19:46+03:00

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На Камчатке осудили уроженца Хабаровского края, которого обвиняли в убийстве. Из материалов дела следует, что 41-летний фигурант в декабре 2019 года поссорился с двумя приезжими. Все участники этой трагедии сначала распивали спиртное в квартире в городе Вилючинске.

- Потом из-за взаимных оскорблений произошла ссора. Подсудимый нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаком. После этого он повалил оппонента на пол, обмотал вокруг его шеи шарф и стал душить. Потерпевший скончался, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

На следующий день злоумышленник обернул тело убитого в одеяло, вынес за дом и закопал в снег. Сам осужденный свою вину признал и раскаялся в содеянном. В качестве наказания ему назначили лишение свободы. Ближайшие восемь с половиной лет мужчина будет находиться в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU