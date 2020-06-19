2020-06-19T05:25:33+03:00
Общество

В Хабаровске простились с выдающимся человеком - Алексеем Гетьманом

Его похоронили с воинскими почестями на Центральном кладбище
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске простились с выдающимся человеком Алексеем ГетьманомВ Хабаровске простились с выдающимся человеком Алексеем ГетьманомФото: УФСИН по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровске простились с выдающимся человеком - Алексеем Сергеевичем Гетьманом. Ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, заслуженного сотрудника МВД СССР, почетного сотрудника уголовно-исполнительной системы России, заслуженного ветерана Хабаровского края, полковника внутренней службы в отставке похоронили на Центральном кладбище накануне, 18 июня.

- Проводить этого выдающегося человека в последний путь пришли руководители и сотрудники региональных органов государственной власти, правоохранительных органов, его родные и близкие, друзья и знакомые, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю. - В сердцах всех, кто знал Алексея Сергеевича, он оставил яркий след как очень глубокий, очень порядочный светлый человек, который любил людей.

Полковник внутренней службы в отставке Алексей Сергеевич Гетьман был похоронен с воинскими почестями. Салютная группа произвела троекратный залп.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогодние елки в Комсомольске готовят летом
На рынке Хабаровска вычислили нелегального торговца рыбой
В Хабаровском крае 22 июня пройдут памятные акции
Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС предоставит гранты на бесплатное обучение для детей медиков, работающих с коронавирусными больными
Медикам в Хабаровске подарят сертификаты на посещение спектаклей
Юных охотчан научат водить карты и снимать кино
На заемщицу в Хабаровском крае завели уголовное дело
В Хабаровском крае продлили до 1 июля часть ограничений
В Хабаровске простились с выдающимся человеком - Алексеем Гетьманом
Уроженца Хабаровского края, задушившего приятеля, осудили на Камчатке
Обстановка в Хабаровске 19 июня 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды
В Хабаровском музтеатре проведут открытое прослушивание
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 июня 2020 года: излечились 1634 человека
В Биробиджане приступили к ремонту библиотеки
Обстановка в Хабаровском крае на 19 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Пассажирам перед полетом в Хабаровском крае сделают тест на коронавирус