19 Июнь 2020 2020-06-19T05:25:33+03:00

В Хабаровске простились с выдающимся человеком Алексеем Гетьманом Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Его похоронили с воинскими почестями на Центральном кладбище

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В Хабаровске простились с выдающимся человеком - Алексеем Сергеевичем Гетьманом. Ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, заслуженного сотрудника МВД СССР, почетного сотрудника уголовно-исполнительной системы России, заслуженного ветерана Хабаровского края, полковника внутренней службы в отставке похоронили на Центральном кладбище накануне, 18 июня.

- Проводить этого выдающегося человека в последний путь пришли руководители и сотрудники региональных органов государственной власти, правоохранительных органов, его родные и близкие, друзья и знакомые, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю. - В сердцах всех, кто знал Алексея Сергеевича, он оставил яркий след как очень глубокий, очень порядочный светлый человек, который любил людей.

Полковник внутренней службы в отставке Алексей Сергеевич Гетьман был похоронен с воинскими почестями. Салютная группа произвела троекратный залп.

ИСТОЧНИК KP.RU