2020-06-19T05:18:16+03:00
Общество

В Хабаровском крае продлили до 1 июля часть ограничений

Постановление подписал Юрий Золочевский, исполняющий обязанности председателя правительства края
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае продлили до 1 июля часть ограниченийВ Хабаровском крае продлили до 1 июля часть ограниченийФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае продлили часть ограничений до 1 июля. Речь идет о мероприятиях, указанных в пункте 10 постановления «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

До 1 июля будут действовать ограничения на проведение досуговых, зрелищных, культурных и физкультурных мероприятий. Также нельзя проводить спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и публичные мероприятия с очным присутствием граждан.

Постановление об изменении даты ограничения подписал Юрий Золочевский, исполняющий обязанности председателя правительства края вчера, 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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