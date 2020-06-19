В Хабаровском крае продлили до 1 июля часть ограничений
В Хабаровском крае продлили часть ограничений до 1 июля. Речь идет о мероприятиях, указанных в пункте 10 постановления «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
До 1 июля будут действовать ограничения на проведение досуговых, зрелищных, культурных и физкультурных мероприятий. Также нельзя проводить спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и публичные мероприятия с очным присутствием граждан.
Постановление об изменении даты ограничения подписал Юрий Золочевский, исполняющий обязанности председателя правительства края вчера, 18 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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