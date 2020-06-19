2020-06-19T04:57:21+03:00
Происшествия

На заемщицу в Хабаровском крае завели уголовное дело

Женщина оформила кредит, но платить по нему не собиралась
Александр ШТААЛЬ
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На заемщицу в Хабаровском крае завели уголовное делоНа заемщицу в Хабаровском крае завели уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница района имени Лазо стала фигуранткой уголовного дела. Ее обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, женщина оформила кредит и не оплачивала его в течение полугода. Кроме того, она не отвечала на телефонные звонки. Ущерб от ее действий пострадавшая сторона оценила в сумму более 15 тысяч рублей.

- Подозреваемая - безработная 29-летняя местная жительница. Она взяла кредит на мобильный гаджет. Чтобы получить деньги, фигурантка внесла в анкету ложные сведения о себе. После покупки товара фигурантка перестала выходить на связь с представителями банка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела на сегодняшний день продолжается. Максимально возможным наказанием для нее может стать лишение свободы сроком до двух лет. На время расследования подозреваемая будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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