Юных охотчан научат водить карты и снимать кино

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:33:56+03:00

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В этом году у юных жителей Охотска появится возможность освоить картинг и кино-видеосъемку. До конца года в поселке восстановят и оснастят картодром, а для народной кино-видеостудии «Север» купят новую технику. На эти цели компания «Полиметалл» выделяет 935 тыс. рублей. Муниципалитет в свою очередь берется привлечь трёх специалистов, которые будут вести занятия с детьми.

- Так сложилось, что на сегодняшний день в Охотске очень слабо развита техническая направленность кружков для молодежи, - говорит начальник отдела культуры администрации Охотского района Виктор Феоктистов. - В связи с этим хотелось бы, чтобы здесь возродилась и развивалась секция картинга. В настоящий момент процесс на стадии договора о приобретении трех тренировочных машин. Если все пойдет по плану, откроются две вакансии - инструктора по картингу и механика. Эти специалисты будут работать с детьми.

Картодром планируется организовать на территории центра этнических культур, где ранее располагалась станция юных техников, а в 1990-е действовал картодром. Чтобы восстановить направление потребуются немалые средства. В качестве социальной поддержки «Полиметалл» направляет на реализацию этих планов 800 тыс. рублей.

Новые карты доставят из Санкт-Петербурга в навигацию. И к осени техническая часть для организации полноценного кружка будет выполнена. «Дети, которые придут заниматься в секцию, будут не только учиться вождению на мини-трассе, но и освоят правила дорожного движения», - добавляет директор центра этнических культур Павел Луговой.

Более 130 тыс. рублей пойдут на приобретение ноутбука и прочей необходимой техники для организации кружка на базе народной кино-видеостудии «Север». Студия работает в Охотске более 50 лет. Документальные фильмы «Хозяева Джугджурской долины», «Корабли уходят в море», ставшие призёрами всесоюзных конкурсов, в 1960-70 годы принесли известность студии из Охотска.

- Сегодня здесь монтируют ролики социальной направленности, фильмы к мероприятиям. Данное направление очень востребовано. Мы хотели бы на базе народной кино-видеостудии «Север» создать небольшой кружок. Привлечь детей и молодежь, которым нравится монтаж и видеосъемка. Планируем увеличение штата, рассматриваем возможность принять на работу человека, который возьмёт на себя руководство кружком, - добавил Виктор Феоктистов.

АВТОР: Ольга Гончарова