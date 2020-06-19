2020-06-19T05:55:30+03:00
Звезды

Медикам в Хабаровске подарят сертификаты на посещение спектаклей

В рамках акции «Доктор, теперь Вы к нам!» планируют раздать тысячу сертификатов
Александр ШТААЛЬ
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Медикам в Хабаровске подарят сертификаты на посещение спектаклей ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяМедикам в Хабаровске подарят сертификаты на посещение спектаклей ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В Хабаровске пройдет акция «Доктор, теперь Вы к нам!». Цель этого мероприятия – подарить врачам краевой столицы сертификаты на посещение спектаклей Хабаровского музтеатра. Предполагается, что один сертификат можно будет обменять на два пригласительных билета на любую постановку по выбору врача в наступающем театральном сезоне 2020/2021. Раздать планируют одну тысячу сертификатов.

- Благодаря самоотверженному труду врачей и всех медицинских работников пандемия коронавируса пошла на спад. Сейчас в регионе последовательно снимают ограничительные меры. Мы пока осторожно наметили открытие нового театрального сезона в музыкальном театре на 25 сентября, - сказал Константин Зайнулин, директор ХМТ.

К слову, аналогичные акции пройдут и в других городах России. Например, в Екатеринбурге врачи смогут бесплатно посетить музеи, театры и концерты, которые будут проходить осенью и зимой после отмены ограничительных мер.

Медикам в Хабаровске подарят сертификаты на посещение спектаклей.Источник: Хабаровский музыкальный театр

ИСТОЧНИК KP.RU

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