19 Июнь 2020 2020-06-19T05:55:30+03:00

В рамках акции «Доктор, теперь Вы к нам!» планируют раздать тысячу сертификатов

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В Хабаровске пройдет акция «Доктор, теперь Вы к нам!». Цель этого мероприятия – подарить врачам краевой столицы сертификаты на посещение спектаклей Хабаровского музтеатра. Предполагается, что один сертификат можно будет обменять на два пригласительных билета на любую постановку по выбору врача в наступающем театральном сезоне 2020/2021. Раздать планируют одну тысячу сертификатов.

- Благодаря самоотверженному труду врачей и всех медицинских работников пандемия коронавируса пошла на спад. Сейчас в регионе последовательно снимают ограничительные меры. Мы пока осторожно наметили открытие нового театрального сезона в музыкальном театре на 25 сентября, - сказал Константин Зайнулин, директор ХМТ.

К слову, аналогичные акции пройдут и в других городах России. Например, в Екатеринбурге врачи смогут бесплатно посетить музеи, театры и концерты, которые будут проходить осенью и зимой после отмены ограничительных мер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/785771" frameborder="0"></iframe> Медикам в Хабаровске подарят сертификаты на посещение спектаклей.Источник: Хабаровский музыкальный театр

ИСТОЧНИК KP.RU