Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС предоставит гранты на бесплатное обучение для детей медиков, работающих с коронавирусными больными

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:22:23+03:00

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Дальневосточный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ДВИУ РАНХиГС) предоставит 5 грантов на бесплатное вузовское образование детям медицинских сотрудников, которые оказывают помощь зараженным коронавирусом.

Основанием для получения гранта является документ, подтверждающий, что один из родителей является медицинским работником непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и работающих в бригадах «скорой помощи» и в стационаре. Одним из условий для предоставления гранта является наличие не менее 210 баллов, полученных в сумме по итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам. Отмечается, что гранты будут финансироваться Институтом из внебюджетных средств Академии на весь срок обучения и предоставляется на все направления подготовки бакалавриата и специалитета.

По словам исполняющего обязанности директора Дальневосточного института управления – фиала РАНХиГС Игоря Валерьевича Макурина «Сегодня, на фоне пандемии каждый вносит вклад в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Одной из главных задач, стоящих перед нами, является поддержка населения и в частности медицинских работников, оказавшихся на передовой, лицом к лицу с опасной болезни. В связи с этим ректором Президентской Академии Владимиром Александровичем Мау было принято решение о выделении дополнительных грантов на бесплатное обучение детей медиков в одном из лучших профильных управленческих ВУЗов. Дальневосточный институт управления всегда ориентирован на решение государственных задач в том числе и в вопросах социальной поддержки населения. Сегодня мы обязаны поблагодарить медицинских работников, которые встали на защиту жизни и здоровья жителей Хабаровского края и оказать поддержку их детям». В этом году в нашем Институте предусмотрено 5 мест для данной категории абитуриентов»

Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС (ДВИУ) реализует программы высшего и среднего профессионального образования. На сегодняшний день ДВИУ – это 2 397 студентов высшего образования и 246 студентов СПО. Обучение ведется как за счет бюджетных субсидий, так и на платной основе. В филиале представлены все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет и магистратуру по всем формам обучения: очной, заочной и очно-заочной. ДВИУ уверенно занимает лидирующие позиции на рынке высшего образования. По итогам приемной кампании 2019 года институт занял первое место среди вузов региона по набору на направления и специальности, которые реализуются в Институте.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации – крупнейшее учебное заведение в России. 54 филиала академии представлены в 8 федеральных округах РФ. По всей стране в академии обучение проходят более 180 тыс. человек. РАНХиГС определена единственным исполнителем по программе подготовки и переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. В учебном заведении разработаны уникальные программы подготовки государственных служащих для федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации. Свыше трети обучающихся по программам Master of Business Administration в России – слушатели РАНХиГС.