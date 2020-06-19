В Хабаровском крае 22 июня пройдут памятные акции
В Хабаровском крае 22 июня на зданиях госучреждений приспустят флаги, на площади Славы в Хабаровске проведут акцию «Свеча памяти». Среди ее участников руководство края, командование ВВО и Восточного округа войск национальной гвардии РФ, представители краевого парламента, городской администрации. К Вечному огню на мемориальном комплексе возложат цветы, а в 11:25 объявят минуту молчания.
- Зажечь свечу в память о погибших в годы ВОВ можно виртуально, нажав символическую кнопку на сайте акции «Свеча памяти». Каждая зажженная свеча – это один рубль, который пойдет на медпомощь ветеранам ВОВ, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.
В Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдет книжная выставка онлайн «День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны», в музеях - интерактивные выставки детских рисунков, онлайн-чтения архивных документов, трансляции музейного спектакля. В Хабаровском краевом театре драмы 22 июня состоится онлайн-концерт Василия Казанцева.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы»