2020-06-19T06:53:55+03:00
Общество

В Хабаровском крае 22 июня пройдут памятные акции

Правда, по сложившейся в последнее время традиции, мероприятия проведут онлайн
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае 22 июня пройдут памятные акцииВ Хабаровском крае 22 июня пройдут памятные акцииФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае 22 июня на зданиях госучреждений приспустят флаги, на площади Славы в Хабаровске проведут акцию «Свеча памяти». Среди ее участников руководство края, командование ВВО и Восточного округа войск национальной гвардии РФ, представители краевого парламента, городской администрации. К Вечному огню на мемориальном комплексе возложат цветы, а в 11:25 объявят минуту молчания.

- Зажечь свечу в память о погибших в годы ВОВ можно виртуально, нажав символическую кнопку на сайте акции «Свеча памяти». Каждая зажженная свеча – это один рубль, который пойдет на медпомощь ветеранам ВОВ, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдет книжная выставка онлайн «День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны», в музеях - интерактивные выставки детских рисунков, онлайн-чтения архивных документов, трансляции музейного спектакля. В Хабаровском краевом театре драмы 22 июня состоится онлайн-концерт Василия Казанцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогодние елки в Комсомольске готовят летом
На рынке Хабаровска вычислили нелегального торговца рыбой
В Хабаровском крае 22 июня пройдут памятные акции
Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС предоставит гранты на бесплатное обучение для детей медиков, работающих с коронавирусными больными
Медикам в Хабаровске подарят сертификаты на посещение спектаклей
Юных охотчан научат водить карты и снимать кино
На заемщицу в Хабаровском крае завели уголовное дело
В Хабаровском крае продлили до 1 июля часть ограничений
В Хабаровске простились с выдающимся человеком - Алексеем Гетьманом
Уроженца Хабаровского края, задушившего приятеля, осудили на Камчатке
Обстановка в Хабаровске 19 июня 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды
В Хабаровском музтеатре проведут открытое прослушивание
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 июня 2020 года: излечились 1634 человека
В Биробиджане приступили к ремонту библиотеки
Обстановка в Хабаровском крае на 19 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Пассажирам перед полетом в Хабаровском крае сделают тест на коронавирус