2020-06-19T07:24:31+03:00
Общество

На рынке Хабаровска вычислили нелегального торговца рыбой

В отношении нарушителя началось административное разбирательство
Александр ШТААЛЬ
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На рынке Хабаровска вычислили нелегального торговца рыбойНа рынке Хабаровска вычислили нелегального торговца рыбойФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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На рынке Хабаровска вычислили нелегального торговца рыбой. Сделать это удалось во время рейда 16 июня 2020 года. Проверку проводили общими сотрудников управления министерства внутренних дел Хабаровска и регионального управления Россельхознадзора.

- Нарушитель сбывал продукцию на Центральном рынке Хабаровска. При нем обнаружили рыбу в количестве 20 килограммов. Предоставить ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ее происхождение и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении торговец не смог, - рассказали в пресс- службе управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По факту выявленного нарушения в отношении продавца началось административное разбирательство.

Напомним, что за торговлю без соответствующих документов предусмотрена административная ответственность. Рыба, сбываемая с нарушением требований, может стать угрозой жизни и здоровью граждан так как ее качество и безопасность ничем не подтверждены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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