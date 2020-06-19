На рынке Хабаровска вычислили нелегального торговца рыбой
На рынке Хабаровска вычислили нелегального торговца рыбой. Сделать это удалось во время рейда 16 июня 2020 года. Проверку проводили общими сотрудников управления министерства внутренних дел Хабаровска и регионального управления Россельхознадзора.
- Нарушитель сбывал продукцию на Центральном рынке Хабаровска. При нем обнаружили рыбу в количестве 20 килограммов. Предоставить ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ее происхождение и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении торговец не смог, - рассказали в пресс- службе управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
По факту выявленного нарушения в отношении продавца началось административное разбирательство.
Напомним, что за торговлю без соответствующих документов предусмотрена административная ответственность. Рыба, сбываемая с нарушением требований, может стать угрозой жизни и здоровью граждан так как ее качество и безопасность ничем не подтверждены.
ИСТОЧНИК KP.RU