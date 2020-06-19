2020-06-19T08:10:52+03:00
Общество

Новогодние елки в Комсомольске готовят летом

Саженцы высадили в питомнике растений
Александр ШТААЛЬ
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Новогодние елки в Комсомольске готовят летомНовогодние елки в Комсомольске готовят летомФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Новогодние елки в Комсомольске готовят летом. Саженцы уже высадили в питомнике растений. Через несколько лет желающие смогут их купить к празднику, а также украсить ими при желании земельный участок, прилегающий к офису, магазину, и не только в новогодние праздники.

- Выращиваемые в питомнике хвойные деревья пользуются большим спросом как у комсомольчан, так и жителей других муниципальных образований края, даже краевой столицы. Деревья бронируют, за ними стоят в очереди,- рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в питомнике выращивают другие растения, которые пользуются спросом у представителей ведущих промышленных предприятий, руководителей управляющих компаний, председателей товариществ собственников жилья, бизнесменов и простых горожан. Здесь культивируют 17 видов деревьев и кустарников, все они «приучены» к городской среде. Приживаемость саженцев из питомника высокая - 70-80 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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