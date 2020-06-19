На улицах Хабаровска снова запахло хлоркой
На улицах Хабаровска снова запахло хлоркой, продолжается обеззараживание территорий. Такой подход помогает минимизировать риски распространения COVID-19.
- Дезинфекцию в городе проводят регулярно с периодичностью один раз в неделю, если позволяет погода, - рассказал Дмитрий Панащатенко, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства. - В работе задействовали четыре специализированных автомобиля.
Основное внимание площадям, территории вокзалов, бульварам и другим местам массового скопления людей. Дезинфицируют хлорсодержащей жидкостью, которая безопасна для людей и животных, но активна в отношении вирусов и бактерий.
Напомним, санитарную обработку в городе проводят с апреля. В работе задействовали городские предприятия благоустройства и подразделение МЧС, специалистов войск РХБЗ Восточного военного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU