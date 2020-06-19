2020-06-19T08:20:54+03:00
Общество

На улицах Хабаровска снова запахло хлоркой

Обеззараживание территорий продолжается
Александр ШТААЛЬ
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На улицах Хабаровска снова запахло хлоркойНа улицах Хабаровска снова запахло хлоркойФото: Администрация Хабаровска
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На улицах Хабаровска снова запахло хлоркой, продолжается обеззараживание территорий. Такой подход помогает минимизировать риски распространения COVID-19.

- Дезинфекцию в городе проводят регулярно с периодичностью один раз в неделю, если позволяет погода, - рассказал Дмитрий Панащатенко, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства. - В работе задействовали четыре специализированных автомобиля.

Основное внимание площадям, территории вокзалов, бульварам и другим местам массового скопления людей. Дезинфицируют хлорсодержащей жидкостью, которая безопасна для людей и животных, но активна в отношении вирусов и бактерий.

Напомним, санитарную обработку в городе проводят с апреля. В работе задействовали городские предприятия благоустройства и подразделение МЧС, специалистов войск РХБЗ Восточного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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