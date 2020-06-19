Дороги на Кольцевой и Трансформаторной начали ремонтировать в Биробиджане
Дороги на Кольцевой и Трансформаторной начали ремонтировать в Биробиджане. Работу выполнят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день на этих объектах идут подготовительные работы. Рабочие выравнивают профиль дороги, проводят ее подсыпку.
- Проинспектировали с участием градоначальника поселок Кирпичики, где в прошлом году заасфальтировали улицу Сутарскую, а в этом отремонтировали улицу Мичурина. В планах обустроить на ней остановочный пункт нанести разметку, - рассказали в городской администрации.
Целом в областной столице отремонтируют 13 дорог, общей протяженностью 17 км. Среди них как центральные улицы, так и дороги в отдаленных микрорайонах города.
Автолюбителям заранее приносят извинения за доставленные неудобства, которые могут возникать на дорогах. Ремонт автотрасс - это необходимая процедура с целью обеспечения безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU