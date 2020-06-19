19 Июнь 2020 2020-06-19T08:52:51+03:00

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Дороги на Кольцевой и Трансформаторной начали ремонтировать в Биробиджане. Работу выполнят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день на этих объектах идут подготовительные работы. Рабочие выравнивают профиль дороги, проводят ее подсыпку.

- Проинспектировали с участием градоначальника поселок Кирпичики, где в прошлом году заасфальтировали улицу Сутарскую, а в этом отремонтировали улицу Мичурина. В планах обустроить на ней остановочный пункт нанести разметку, - рассказали в городской администрации.

Целом в областной столице отремонтируют 13 дорог, общей протяженностью 17 км. Среди них как центральные улицы, так и дороги в отдаленных микрорайонах города.

Автолюбителям заранее приносят извинения за доставленные неудобства, которые могут возникать на дорогах. Ремонт автотрасс - это необходимая процедура с целью обеспечения безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU