19 Июнь 2020 2020-06-19T09:22:59+03:00

В Биробиджане собака принесла на автозаправку пакет с патронами Фото: УМВД России по ЕАО

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В Биробиджане сотрудница автозаправки нашла пакет с патронами. Женщина быстро сориентировалась и вызвала полицейских. Им она рассказала, что боеприпасов еще утром не было, а время спустя она пошла кормить собаку и обнаружила опасную находку.

- Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 8:40 от той самой сотрудницы АЗС. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Женщина указала прибывшим правоохранителям на погрызанный мягкий сверток, из которого высыпались патроны. Предположительно опасную находку на заправку принесла собака, которая живет на АЗС. Всего насчитали 60 патронов калибра 7,62. Их уже изъяли и отправили на экспертизу. По данному инциденту проводится проверка.

Жителей города предупреждают об уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов. За добровольно сданное оружие полагается денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU