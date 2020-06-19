Разведчики Хабаровского края и ЕАО осваивают спецупражнения

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:57:40+03:00

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Разведчики из Амурской области, Хабаровского края и ЕАО осваивают спецупражнения с использованием стреляющего ножа разведчика НРС-2.Программу тренировки разрабатывали офицеры-разведчики объединения с учетом анализа опыта современных вооруженных конфликтов.

- Во время занятий бойцы отработают силовые нагрузки, в том числе с элементами рукопашного ножевого боя со спарринг-партнерами. Потом по программе стрельба из стреляющего ножа НРС-2 по мишени, удаленной на 15-25 метров. Положение для выполнения боевой стрельбы выполняется произвольно с ограничением времени, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Учения подразумевают прохождение специальной полосы разведчика перед стрельбой. К слову, тренировку проводят в различное время суток, в том числе ночью. Кроме стреляющего ножа разведчики используют специальное бесшумное оружие АС «Вал» и бесшумные снайперские винтовки ВСС «Винторез». В учениях задействовали около 500 разведчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU