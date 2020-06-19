2020-06-19T10:23:54+03:00
Звезды

У стен инфекционного госпиталя в Хабаровске прошел концерт

Это был символичный подарок врачам к профессиональному празднику
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
У стен инфекционного госпиталя в Хабаровске прошел концертУ стен инфекционного госпиталя в Хабаровске прошел концертФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Будущее воскресенье 21 июня будет Днем медицинского работника. В преддверии профессионального праздника хабаровским врачам приготовили подарки. Например, в музтеатре пройдет акция «Доктор, а теперь вы к нам!», а у стен инфекционного госпиталя сегодня, 19 июня, прошел праздничный концерт.

В программе шоу были вокальные и танцевальные номера, в исполнении творческих коллективов краевой столицы. Исполнители так креативно поблагодарили медработников за самоотверженную работу.

Медики сегодня работают в круглосуточном режиме, поэтому и концерт решили провести прямо у центрального входа в больницу Фото: Администрация Хабаровска

Медики сегодня работают в круглосуточном режиме, поэтому и концерт решили провести прямо у центрального входа в больницуФото: Администрация Хабаровска

Медики сегодня работают в круглосуточном режиме, поэтому и концерт решили провести прямо у центрального входа в больницу. Слова благодарности также произнес заместитель мэра, председатель комитета по управлению Краснофлотским районом города Сергей Ивашкин.

- От всей души, от чистого сердца поздравляю вас с праздником, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, – поздравил медицинских работников глава района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вылетающим в северные районы Хабаровского края сделают тест на COVID-19 бесплатно
Комсомольчанин пробежит 75 километров в честь годовщины Победы
Отказ в возбуждении уголовного дела о взятке признали незаконным в ЕАО
У стен инфекционного госпиталя в Хабаровске прошел концерт
Разведчики Хабаровского края и ЕАО осваивают спецупражнения
В Биробиджане собака принесла на автозаправку пакет с патронами
Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!» для дальневосточников
Дороги на Кольцевой и Трансформаторной начали ремонтировать в Биробиджане
На улицах Хабаровска снова запахло хлоркой
Новогодние елки в Комсомольске готовят летом
На рынке Хабаровска вычислили нелегального торговца рыбой
В Хабаровском крае 22 июня пройдут памятные акции
Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС предоставит гранты на бесплатное обучение для детей медиков, работающих с коронавирусными больными
Медикам в Хабаровске подарят сертификаты на посещение спектаклей
Юных охотчан научат водить карты и снимать кино
На заемщицу в Хабаровском крае завели уголовное дело
В Хабаровском крае продлили до 1 июля часть ограничений
В Хабаровске простились с выдающимся человеком - Алексеем Гетьманом
Уроженца Хабаровского края, задушившего приятеля, осудили на Камчатке
Обстановка в Хабаровске 19 июня 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды
В Хабаровском музтеатре проведут открытое прослушивание
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 июня 2020 года: излечились 1634 человека
В Биробиджане приступили к ремонту библиотеки
Обстановка в Хабаровском крае на 19 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Пассажирам перед полетом в Хабаровском крае сделают тест на коронавирус