У стен инфекционного госпиталя в Хабаровске прошел концерт

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:23:54+03:00

Это был символичный подарок врачам к профессиональному празднику

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Будущее воскресенье 21 июня будет Днем медицинского работника. В преддверии профессионального праздника хабаровским врачам приготовили подарки. Например, в музтеатре пройдет акция «Доктор, а теперь вы к нам!», а у стен инфекционного госпиталя сегодня, 19 июня, прошел праздничный концерт.

В программе шоу были вокальные и танцевальные номера, в исполнении творческих коллективов краевой столицы. Исполнители так креативно поблагодарили медработников за самоотверженную работу.

Медики сегодня работают в круглосуточном режиме, поэтому и концерт решили провести прямо у центрального входа в больницуФото: Администрация Хабаровска

Медики сегодня работают в круглосуточном режиме, поэтому и концерт решили провести прямо у центрального входа в больницу. Слова благодарности также произнес заместитель мэра, председатель комитета по управлению Краснофлотским районом города Сергей Ивашкин.

- От всей души, от чистого сердца поздравляю вас с праздником, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, – поздравил медицинских работников глава района.

ИСТОЧНИК KP.RU