У стен инфекционного госпиталя в Хабаровске прошел концерт
Будущее воскресенье 21 июня будет Днем медицинского работника. В преддверии профессионального праздника хабаровским врачам приготовили подарки. Например, в музтеатре пройдет акция «Доктор, а теперь вы к нам!», а у стен инфекционного госпиталя сегодня, 19 июня, прошел праздничный концерт.
В программе шоу были вокальные и танцевальные номера, в исполнении творческих коллективов краевой столицы. Исполнители так креативно поблагодарили медработников за самоотверженную работу.
Медики сегодня работают в круглосуточном режиме, поэтому и концерт решили провести прямо у центрального входа в больницуФото: Администрация Хабаровска
Медики сегодня работают в круглосуточном режиме, поэтому и концерт решили провести прямо у центрального входа в больницу. Слова благодарности также произнес заместитель мэра, председатель комитета по управлению Краснофлотским районом города Сергей Ивашкин.
- От всей души, от чистого сердца поздравляю вас с праздником, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, – поздравил медицинских работников глава района.
ИСТОЧНИК KP.RU