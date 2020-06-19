2020-06-19T09:15:41+03:00
Экономика

Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!» для дальневосточников

В рамках акции клиенты могут открыть срочный вклад «Доходный» по ставке до 6,1% годовых
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
В рамках акции клиенты могут открыть срочный вклад «Доходный» по ставке до 6,1% годовыхВ рамках акции клиенты могут открыть срочный вклад «Доходный» по ставке до 6,1% годовыхФото: Предоставлено пресс-службой Россельхозбанка
Изменить размер текста:

Акция действует 1 месяц с 15 июня по 14 июля 2020 года. В период действия специальных условий клиенты РСХБ могут открыть вклад «Доходный» на срок от 6 месяцев до 4 лет, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в отделении Банка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» в период проведения акции.

-В честь празднования юбилея Россельхозбанка мы улучшили условия по вкладу «Доходный» и сделали ставки по нему более привлекательными для наших клиентов. Банк постоянно развивает свою продуктовую линейку и стремится предложить своим клиентам лучшие финансовые решения. Также в рамках празднования своего 20-летия Банк запустил акцию «Кредит Юбилейный» по потребительским кредитам без залога и поручительств, - подчеркнула руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

В рамках акции по ставке от 6,9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн руб. либо рефинансировать кредиты, ранее накопленные в других банках, с получением дополнительных средств на личные нужды, на общую сумму до 3 млн руб. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вылетающим в северные районы Хабаровского края сделают тест на COVID-19 бесплатно
Комсомольчанин пробежит 75 километров в честь годовщины Победы
Отказ в возбуждении уголовного дела о взятке признали незаконным в ЕАО
У стен инфекционного госпиталя в Хабаровске прошел концерт
Разведчики Хабаровского края и ЕАО осваивают спецупражнения
В Биробиджане собака принесла на автозаправку пакет с патронами
Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!» для дальневосточников
Дороги на Кольцевой и Трансформаторной начали ремонтировать в Биробиджане
На улицах Хабаровска снова запахло хлоркой
Новогодние елки в Комсомольске готовят летом
На рынке Хабаровска вычислили нелегального торговца рыбой
В Хабаровском крае 22 июня пройдут памятные акции
Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС предоставит гранты на бесплатное обучение для детей медиков, работающих с коронавирусными больными
Медикам в Хабаровске подарят сертификаты на посещение спектаклей
Юных охотчан научат водить карты и снимать кино
На заемщицу в Хабаровском крае завели уголовное дело
В Хабаровском крае продлили до 1 июля часть ограничений
В Хабаровске простились с выдающимся человеком - Алексеем Гетьманом
Уроженца Хабаровского края, задушившего приятеля, осудили на Камчатке
Обстановка в Хабаровске 19 июня 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды
В Хабаровском музтеатре проведут открытое прослушивание
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 июня 2020 года: излечились 1634 человека
В Биробиджане приступили к ремонту библиотеки
Обстановка в Хабаровском крае на 19 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Пассажирам перед полетом в Хабаровском крае сделают тест на коронавирус