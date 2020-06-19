2020-06-19T10:57:25+03:00
Происшествия

Отказ в возбуждении уголовного дела о взятке признали незаконным в ЕАО

После прокурорской проверки начались следственные действия
Александр ШТААЛЬ
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Отказ в возбуждении уголовного дела о взятке признали незаконным в ЕАООтказ в возбуждении уголовного дела о взятке признали незаконным в ЕАОФото: Иван ВИСЛОВ
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Отказ в возбуждении уголовного дела о даче взятки признали незаконным в ЕАО. Из материалов дела следует, что фигурант в марте 2020 года отдал автоинспектору 500 рублей. Передача состоялась в патрульном автомобиле. За эту сумму нарушитель хотел, чтобы его не привлекали к административной ответственности за управление машиной в нетрезвом виде.

- Данных, указывающих на признаки преступления по уголовное статье «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей», было достаточно. Однако органом предварительного расследования в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После проверки отказ в возбуждении уголовного дела в отношении жителя Биробиджана признали незаконным. На сегодняшний день материалы проверки вернули для производства дополнительной проверки, а время спустя уголовное дело возбудили. Пока правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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