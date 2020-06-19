2020-06-19T10:01:55+03:00
Общество

Комсомольчанин пробежит 75 километров в честь годовщины Победы

Забег состоится 20 июня
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчанин пробежит 75 километров в честь годовщины ПобедыКомсомольчанин пробежит 75 километров в честь годовщины ПобедыФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Комсомольчанин Станислав Никитин пробежит 75 километров в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Забег состоится завтра, 20 июня. Напомним, ранее Станислав аналогично отметил День города и пробежал 88 километров.

- Старт назначен на шесть часов утра у Вечного огня на Мемориальном комплексе комсомольчанам, погибшим в годы войны. Маршрут бегуна пройдет по улице Дзержинского, проспекту Мира, площади Металлургов, проспекту Ленина, площади Володарского, до поста ГАИ и дальше в сторону города Амурска, затем обратно тем же маршрутом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Финиширует спортсмен на Мемориале, у Вечного огня. Отметим, что во время забега бегуна будет поддерживать участники Клуба ездового спорта «Стая Амура», а также Хабаровского регионального отделения Союза машиностроителей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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