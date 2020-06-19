2020-06-19T10:49:16+03:00
Общество

Вылетающим в северные районы Хабаровского края сделают тест на COVID-19 бесплатно

Для этого нужно обратиться в одну из лабораторий, сертифицированных на проведение таких анализов
Александр ШТААЛЬ
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Вылетающим в северные районы Хабаровского края сделают тест на COVID-19 бесплатноВылетающим в северные районы Хабаровского края сделают тест на COVID-19 бесплатноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 18 июня граждане и сотрудники предприятий, вылетающие в Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы, должны выждать 14 дней обсервации или сдать анализ на коронавирус.

- Бесплатно сдать анализ можно в одной из лабораторий, сертифицированных на проведение таких исследований. Результаты должны быть на руках не ранее, чем за четыре дня до даты рейса. Тесты делают в «Центре СПИД», переулок Пилотов, 2, тел: (4212) 47-56-02, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Пассажирам, зарегистрированным в северных районах, анализы сделают за счет краевого бюджета. Также на бесплатное тестирование могут рассчитывать те, кто летит ухаживать за больными родственниками или на похороны близких. Цели поездки нужно подтвердить документально, приложив авиабилет.

Для обсервации подготовили гостиничный комплекс «АМАКС Турист-отель», Хабаровск, улица Синельникова, 9, тел. (4212) 70-04-00, 70-04-50, 8-924-101-35-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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