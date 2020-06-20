20 Июнь 2020 2020-06-19T16:18:45+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 20 июня 2020 года: погода, радиационный фон, укусы клещей Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске без существенных осадков, в остальных районах возможны дожди

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По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 20 июня в Хабаровске – без существенных осадков, температура ночью от +8 до +10, днем от +18 до +20, ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В южных районах – местами кратковременные дожди, температура ночью от +7 до +13, днем от +18 до +23, ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В центральных районах – местами небольшие дожди, температура ночью от +3 до +12, днем от +10 до +23, ветер северный, северо-восточный 3-13 м/с.

В северных районах – местами небольшие дожди, температура ночью от +2 до +10, днем от +6 до +18, ветер восточных направлений 5-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края находится в пределах естественных фоновых значений. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.

По информации Роспотребнадзора с начала сезона в лечебные учреждения по поводу укусов клещей обратились 2019 человек, в пошлом году за этот же период их было 2569. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом в крае не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU