20 Июнь 2020 2020-06-19T16:36:03+03:00

В Хабаровском крае во погиб мужчина решивший покататься с подругами на весельной лодке Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Накануне в Амурске рыбаки вытащили из воды двух тонущих женщин. Когда их доставили на берег они сообщили что были в лодке не одни, вместе с ними там находился мужчина. Очевидцы сообщили в МЧС и несмотря на сильное волнение на Амуре сотрудники ГИМС приступили к поиску пропавшего.

- На место происшествия был отправлен патрульный катер, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Спасатели приступили к поискам и спустя некоторое время обнаружили пропавшего мужчину. К сожалению, без признаков жизни. Тело нашли на берегу острова Крохалев, куда его прибило течением реки.

Тело было передано сотрудникам правоохранительных органов. Как позднее рассказали спасенные женщины они решили в шторм покататься на весельной лодке. Заплыли довольно далеко, когда лодка из-за чего-то перевернулась, все трое оказались в воде. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU