В Хабаровске продолжается санитарная обработка улиц и площадей от COVID-19
Как сообщили в администрации города несмотря на снижение вирусной активности и постепенный выход из режима изоляции в Хабаровске по-прежнему идет санитарная обработка общественных пространств.
Дезинфекция идет раз в неделю, если, конечно, позволяет погода. В основном выполняют ее городские предприятия благоустройства, для этого выделено четыре спецавтомобиля, хотя иногда к ним подключатся подразделения МЧС и специалисты войск РХБЗ Восточного военного округа.
- В первую очередь обрабатываем площади, территорию вокзалов, бульвары и другие места массового скопления людей, - рассказал Дмитрий Панащатенко, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства. - Обеззараживание ведется хлорсодержащей жидкостью, которая безопасна для людей и животных, но активна в отношении вирусов и бактерий
Как отмечают в администрации Хабаровска, данная обработка, которая регулярно ведется с начала апреля помогает существенно снизить риски заражения опасной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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