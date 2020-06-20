2020-06-20T04:55:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Хабаровске продолжается санитарная обработка улиц и площадей от COVID-19

Общественные пространства обрабатываются раз в неделю
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске продолжается санитарная обработка улиц и площадей от COVID-19В Хабаровске продолжается санитарная обработка улиц и площадей от COVID-19Фото: Борис КОКУРИН
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Как сообщили в администрации города несмотря на снижение вирусной активности и постепенный выход из режима изоляции в Хабаровске по-прежнему идет санитарная обработка общественных пространств.

Дезинфекция идет раз в неделю, если, конечно, позволяет погода. В основном выполняют ее городские предприятия благоустройства, для этого выделено четыре спецавтомобиля, хотя иногда к ним подключатся подразделения МЧС и специалисты войск РХБЗ Восточного военного округа.

- В первую очередь обрабатываем площади, территорию вокзалов, бульвары и другие места массового скопления людей, - рассказал Дмитрий Панащатенко, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства. - Обеззараживание ведется хлорсодержащей жидкостью, которая безопасна для людей и животных, но активна в отношении вирусов и бактерий

Как отмечают в администрации Хабаровска, данная обработка, которая регулярно ведется с начала апреля помогает существенно снизить риски заражения опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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