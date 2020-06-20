2020-06-20T04:52:48+03:00
Общество

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поздравили медиков с профессиональным праздником

Здоровьесбережение – сфера больших государственных приоритетов, - отметила председатель краевой думы
Василий ЗАДУНАЕВ
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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поздравили медиков с профессиональным праздникомДепутаты Законодательной думы Хабаровского края поздравили медиков с профессиональным праздникомФото: Законодательная дума Хабаровского края
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- Уважаемые работники здравоохранения, дорогие земляки! От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите самые искренние и добрые поздравления с Днем медицинского работника!

Сегодня ваша профессия, как и всегда, – это высочайший уровень ответственности, мастерство владения актуальными технологиями лечебного дела и организации работы учреждений. Она требует глубоких знаний и навыков, особых нравственных качеств: милосердия, чуткости, терпения, а еще призвания!

Сообщество медицинских работников представляет уникальный круг образованных и социально почитаемых людей, особенный ресурс приумножения населения нашей страны, здоровьесбережения. От вас в том числе зависит качество жизни и качество человеческого развития. А это – сфера больших государственных приоритетов, национальной политики, в которой ваша роль значительная и, пожалуй, самая важная!

Уверена, то уважение, которое испытывают к вам люди, – результат неустанного труда, истинной преданности и служения принципам сохранения величайшей ценности и чуда – человеческой жизни. И сейчас, когда весь мир проходит очередную проверку на прочность, вы – на переднем фронте, рискуя своим здоровьем, спасаете жизни людей.

Вопросы развития здравоохранения и забота о здоровье населения стали главнейшими в повестке органов власти, которые делают все возможное, чтобы минимизировать распространение вируса. Очень важно, чтобы каждый ответственно относился к соблюдению рекомендованных мер по предотвращению распространения заболевания.

В этот непростой период выражаю огромную признательность всем медицинским работникам за огромный вклад в охрану здоровья населения, преданность своей профессии, мужество, любовь к людям. Ваш благородный труд достоин самых высоких наград и признания, где главной оценкой становится выздоровление и благодарность людей.

Низкий поклон за вашу отзывчивость, высокую степень ответственности, работоспособность и выдержку. Здоровья, успехов, благополучия, душевного тепла, долгих и счастливых лет жизни вам и вашим близким! – отметила Ирина Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

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