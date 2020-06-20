2020-06-20T05:28:41+03:00
Политика

В Хабаровском крае авиация ПВО перехватила американские бомбардировщики

Боевые машины США были обнаружены над нейтральными водами Охотского моря
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае авиация ПВО перехватила американские бомбардировщикиВ Хабаровском крае авиация ПВО перехватила американские бомбардировщикиФото: Борис КОКУРИН
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Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, пара бомбардировщиков B-52H ВВС США была обнаружена над акваторией Охотского моря. На перехват вылетели дежурные самолеты ПВО округа. Американские бомбардировщики были обнаружены и взяты на сопровождение.

- На значительном удалении от Государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.

Как отмечают в военном ведомстве полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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