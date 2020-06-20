В Хабаровске мужчина похитил кукол на 24 тысячи рублей

20 Июнь 2020 2020-06-20T05:33:38+03:00

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О том что из магазина по продаже игрушек и детских товаров пропали восемь дорогостоящих кукол работники магазина узнали, когда не нашли их на месте. Вместо брендового товара стоимостью в 24 тысячи рублей на полке лежали только оторванные антикражные бирки.

Руководство торговой точки не стало тянуть и обратилось за помощью в розыске товара в полицию. За дело взялись следователи отдела полиции №4 по городу Хабаровску.

- Наши сотрудники установили, что к хищению причастен 26-летний житель Краснофлотского района, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Ранее он неоднократно попадал в поле зрения оперативников, как фигурант уголовных дел о хищениях товара в различных торговых точках. Так, в марте нынешнего года злоумышленника задержали с поличным при попытке вынести пару кроссовок из спортивного магазина. В прошлом году на улице Суворова в павильоне подозреваемый пытался похитить два флакона женской туалетной воды, но был остановлен сотрудниками службы безопасности.

Подозреваемого задержали и уже в отделе полиции он дал признательные показания. По его словам он зашел в магазин как обычный покупатель, затем сорвал бирки с кукол, сложил их в рюкзак и отправился в комиссионный магазин. Там он за восемь дорогостоящих кукол получил целых 3 тысячи рублей, которые немедленно потратил.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальный срок, который грозит злоумышленнику – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU