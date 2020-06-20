2020-06-20T07:08:42+03:00
Происшествия

Банда подростков в Нанайском районе увела у рыбака резиновую лодку с мотором

Владелец оценил похищенное в 130 тысяч рублей
Борис КОКУРИН
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Банда подростков в Нанайском районе увела у рыбака резиновую лодку с моторомБанда подростков в Нанайском районе увела у рыбака резиновую лодку с моторомФото: Юлия ДУБИНА
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Рыбак из Хабаровска был немало удивлен, когда посреди ночи услышал рев своей моторной лодки, а когда он выскочил из палатки увидел, как она скрылась в ночной темноте. Утром мужчина позвонил в полицию. По его словам, он рыбачил на берегу Гассинской протоки, вечером лег спать в палатке, а резиновую лодку с навесным мотором оставил на берегу. Ночью его лодку угнали. Стоимость похищенного он оценил в 130 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления были задержаны трое молодых людей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. - Ими оказались жители села Дубовый Мыс. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Следователи установили, что подозреваемые прогуливаясь в ночное время у реки и увидели несколько припаркованных автомобилей вдоль берега. Около одной из машин находилась резиновая лодка с мотором. Убедившись, что рядом никого нет, фигуранты сели в лодку и спустились вниз по течению. Доплыв до села Дубовый Мыс, молодые люди спрятали лодку в лесном массиве, а подвесной мотор сняли и спрятали в сарае заброшенного дома села.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», предусматривающая максимальную санкцию – пять лет лишения свободы. Лодку и навесной мотор сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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