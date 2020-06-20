2020-06-20T07:25:48+03:00
Общество

Ростислав Гольдштейн будет учувствовать в выборах губернатора Еврейской автономной области

Исполняющий обязанности губернатора пообещал не чинить препятствий другим кандидатам
Борис КОКУРИН
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Ростислав Гольдштейн будет учувствовать в выборах губернатора Еврейской автономной областиРостислав Гольдштейн будет учувствовать в выборах губернатора Еврейской автономной областиФото: Социальные сети
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О том что он решил принять участие в предстоящих выборах губернатора Еврейской Автономной области Ростислав Гольдштейн сообщил на своей страничке в Instagram

- Друзья! Я принял важное решение – буду участвовать в выборах губернатора Еврейской автономной области, - пишет Ростислав Гольдштейн, исполняющий обязанности губернатора ЕАО. - Это осознанный и взвешенный шаг, хотя и непростой. В регионе много проблем, которые требуют незамедлительного решения.

Так же нынешний исполняющий обязанности главы автономной области отметил, что, по его мнению, выборы должны быть максимально открытыми и честными. Гольдштейн совсем не против конкуренции, наоборот будет рад если конкуренцию ему составят достойные люди.

- Как и все кандидаты, я должен заручиться поддержкой муниципальных депутатов, - отмечает Гольдштейн. - Каждый их них независимо от партийной принадлежности осознанно и абсолютно добровольно может и должен воспользоваться правом отдать свой голос за любого кандидата для прохождения муниципального фильтра.

Так же нынешний глава ЕАО призвал депутатов, не оставаться в стороне от этого процесса. Кроме того, Гольдштейн отметил, что все слухи о том, что он будет препятствовать другим кандидатам не более чем домыслы.

- Мне претят постоянные рассуждения о том, что я буду предпринимать какие-то шаги, чтобы создать негативные условия для возможных оппонентов. НЕ БУДУ! Заявляю об этом открыто! – подчеркнул нынешний глава ЕАО. - Напротив, я хочу, чтобы у каждого была возможность принять участие в выборах. В этот день мы должны увидеть реальные цифры, реальные мнения и настроения людей. Это их право решить, кто будет руководить регионом и бороться за его развитие, рост, благополучие его жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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