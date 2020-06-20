Медики Хабаровского края получили 1000 сертификатов на спектакли от Музыкального театра

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:18:13+03:00

Один сертификат можно будет обменять на два пригласительных билета

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Как сообщили в краевом ведомстве в профессиональный праздник медицинского работника региональный министр здравоохранения получил 1000 сертификатов, по которым можно будет получить пригласительные билеты на спектакли Хабаровского музыкального театра.

Акция прошла в рамках инициативы «Доктор! Теперь Вы к нам!», вручил приглашения директор театра Константин Зайнулин. Как обещают в минздраве, вскоре сертификаты передадут в подведомственные медицинские организации.

- Таким образом, в знак благодарности медикам за их самоотверженный труд в период пандемии коронавируса, Хабаровский музыкальный театр дарит им возможность бесплатно посетить свои спектакли, - подчеркнули в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Как отметили в музыкальном театре один сертификат можно будет обменять на два пригласительных билета на любой спектакль по выбору в театральном сезоне 2020/2021 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU