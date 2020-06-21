21 Июнь 2020 2020-06-20T16:07:25+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 21 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

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Сегодня, 21 июня, ожидаются дожди и гроза в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Верхнебуреинском, Хабаровском районах и в Хабаровск. В краевой столице температура ночью +9 +11, днем +18 +20, ветер восточный 7-12 м/с, на юге края дождливо, температура ночью +7 +13, днем +13 +18, ветер юго-восточный 7-12 м/с. В центральных районах также дожди, температура ночью +3 +12, днем +10 +23, ветер северный, северо-восточный 3-13 м/с. На севере края местами небольшие дожди, температура ночью +2 +10, днем +6 +18, ветер восточных направлений 5-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Опасных гидрологических явлений не прогнозируют.

Прогноз на сутки предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

по данным регионального минздрава, число заболевших коронавирусом на вечер 20 июня 3447. Из них выздоровели 1762, скончались 23.

ИСТОЧНИК KP.RU