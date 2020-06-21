Число заболевших COVID-19 в Хабаровском крае приближается к трем с половиной тысячам
В Хабаровском крае зарегистрировали в общей сложности три тысячи 447 случаев заражения COVID-19. Из них излечились одна тысяча 762 человека, скончались 23 пациента, остальные получают лечение.
- За последние сутки в регионе зафиксировали 75 новых случаев заболевания. Новые пациенты живут в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в муниципальных районах края, - прокомментировали в региональном минздраве.
Отметим также, что среди заболевших больше всего людей в возрасте от 18 до 65 лет. Старше 65 лет 17 пациентов, пять детей в возрасте от трех до 12 лет и один подросток 14 лет.
Среди вновь выявленных пациентов примерно 40 процентов - это бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования. Еще у 35 процентов зафиксировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания.
Под медицинским наблюдением находится более 6,7 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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