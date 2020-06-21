2020-06-20T16:28:45+03:00
Общество

Дожди и грозы ожидаются в Хабаровском крае 21 июня

В частности осадки прогнозируют в Хабаровске и нескольких районах
Александр ШТААЛЬ
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Дожди и грозы ожидаются в Хабаровском крае 21 июняДожди и грозы ожидаются в Хабаровском крае 21 июняФото: Евгения ГУСЕВА
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Дожди и грозы ожидаются в Хабаровском крае 21 июня. По прогнозам синоптиков, осадки будут в Хабаровске, а также в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Верхнебуреинском и Хабаровском районах. Предполагается, что осадки различной интенсивности могут привести к подтоплениям придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов.

- Также возможны подъемы уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытие грунтовых покрытий на местных дорогах. Есть вероятность аварий на объектах ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день главам муниципальных образований направили обращения о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий. Отметим также, что силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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