21 Июнь 2020 2020-06-21T08:30:27+03:00

«Ставила тазики, чтоб дождь собирать»: пострадавшие от града в ЕАО ждут денег на ремонт жилья Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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Жители Смидовичского района в ЕАО получат финансовую помощь на ремонт жилья, поврежденного градом. Напомним, осадки выпали неделю назад в поселке Николаевка. Сейчас основная задача спасателей в первую очередь помочь матерям, воспитывающим детей без отцов, престарелым и малоподвижным гражданам помочь в первую очередь. В доме Нины Паносюк во время града крыша не выдержала удара стихии.

- Шифер побило градом так, что я видела небо прямо из квартиры. Ставила тазики, чтоб дождь собирать. Мы боялись включить электричество. Я не ожидала, что в этот же день, когда напишу заявление об ущербе, приедут ко мне. Спасатели окружили дом, поставили лестницы, натянули влагозащитную ткань, закрепили ее. Спасибо им огромное. Теперь мы с сыном можем в тепле дождаться, когда нам выделят средства на капитальный ремонт крыши, - рассказывает Нина.

Напомним, в администрации поселения приют заявки от граждан, чьи дома повредил мощнейший град. Телефон: (42632) 21-4-69, звонки принимают круглосуточно.

mchseao Ставила тазики, чтоб дождь собирать : пострадавшие от града в ЕАО ждут денег на ремонт жилья

ИСТОЧНИК KP.RU