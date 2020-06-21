2020-06-21T08:30:27+03:00
Общество

«Ставила тазики, чтоб дождь собирать»: пострадавшие от града в ЕАО ждут денег на ремонт жилья

Пока спасатели оказывают им помощь, накрывают крыши влагозащитной тканью
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
«Ставила тазики, чтоб дождь собирать»: пострадавшие от града в ЕАО ждут денег на ремонт жилья«Ставила тазики, чтоб дождь собирать»: пострадавшие от града в ЕАО ждут денег на ремонт жильяФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

Жители Смидовичского района в ЕАО получат финансовую помощь на ремонт жилья, поврежденного градом. Напомним, осадки выпали неделю назад в поселке Николаевка. Сейчас основная задача спасателей в первую очередь помочь матерям, воспитывающим детей без отцов, престарелым и малоподвижным гражданам помочь в первую очередь. В доме Нины Паносюк во время града крыша не выдержала удара стихии.

- Шифер побило градом так, что я видела небо прямо из квартиры. Ставила тазики, чтоб дождь собирать. Мы боялись включить электричество. Я не ожидала, что в этот же день, когда напишу заявление об ущербе, приедут ко мне. Спасатели окружили дом, поставили лестницы, натянули влагозащитную ткань, закрепили ее. Спасибо им огромное. Теперь мы с сыном можем в тепле дождаться, когда нам выделят средства на капитальный ремонт крыши, - рассказывает Нина.

Напомним, в администрации поселения приют заявки от граждан, чьи дома повредил мощнейший град. Телефон: (42632) 21-4-69, звонки принимают круглосуточно.

mchseaomchseao
Ставила тазики, чтоб дождь собирать : пострадавшие от града в ЕАО ждут денег на ремонт жилья
172 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске изменят схему движения трамвая №1
На продавцов в Хабаровске составили протоколы
«Ставила тазики, чтоб дождь собирать»: пострадавшие от града в ЕАО ждут денег на ремонт жилья
В небе над Хабаровском 21 июня 2020 пройдет солнечное затмение
Дожди и грозы ожидаются в Хабаровском крае 21 июня
Число заболевших COVID-19 в Хабаровском крае приближается к трем с половиной тысячам
Обстановка в Хабаровском крае на 21 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Банда подростков в Нанайском районе увела у рыбака резиновую лодку с мотором
В Хабаровске мужчина похитил кукол на 24 тысячи рублей
В Хабаровском крае авиация ПВО перехватила американские бомбардировщики
Медики Хабаровского края получили 1000 сертификатов на спектакли от Музыкального театра
В Хабаровске продолжается санитарная обработка улиц и площадей от COVID-19
Ростислав Гольдштейн будет учувствовать в выборах губернатора Еврейской автономной области
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поздравили медиков с профессиональным праздником
В Хабаровском крае во погиб мужчина решивший покататься с подругами на весельной лодке
Обстановка в Хабаровском крае на 20 июня 2020 года: погода, радиационный фон, укусы клещей
Вылетающим в северные районы Хабаровского края сделают тест на COVID-19 бесплатно
Комсомольчанин пробежит 75 километров в честь годовщины Победы
Отказ в возбуждении уголовного дела о взятке признали незаконным в ЕАО
У стен инфекционного госпиталя в Хабаровске прошел концерт
Разведчики Хабаровского края и ЕАО осваивают спецупражнения