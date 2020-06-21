2020-06-21T07:00:22+03:00
Общество

В небе над Хабаровском 21 июня 2020 пройдет солнечное затмение

Луна покроет солнечный диск на 23 процента
Александр ШТААЛЬ
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В небе над Хабаровском 21 июня 2020 пройдет солнечное затмениеВ небе над Хабаровском 21 июня 2020 пройдет солнечное затмениеФото: Роман ЗЛОБИН
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Сегодня, 21 июня 2020 года, в небе над Хабаровском пройдет кольцеобразное солнечное затмение. Погода, увы, не радует в последние дни хорошей погодой, но можно надеяться, что тучи все-таки разойдутся и астрономическое явление можно будет увидеть во всей его красе сегодня вечером, примерно в 16:45 по данным лунного календаря.

- В Хабаровске удастся увидеть, как Луна покроет солнечный диск на 23 процента. Другими словами, потемнения среди бела дня не будет. Если взглянуть на небесное светило через подкопченное стекло, то весь процесс будет, как говорится, «налицо», - рассказывали ранее участники клуба астрономов в Хабаровске.

Отметим также, что 14 июля по календарю астрономических явлений ожидается противостояние Юпитера, а 21 июля - противостояние Сатурна. Жители Хабаровского края 11 августа увидят максимум Персеид. В этот раз фаза Луны будет близка к последней четверти, то есть высока вероятность увидеть много красивых метеоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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