На продавцов в Хабаровске составили протоколы

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:10:00+03:00

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В Хабаровске составили два протокола за нарушение масочного режима. Их выявили во время инспекции по торговым предприятиям. Всего проверки подвергся 21 магазин. Нарушители находились в торговом зале без масок.

В одном магазине сотрудник, который тоже работал без средства индивидуальной защиты, спешно покинул рабочее место после просьбы предъявить документы. Однако акт о нарушении масочного режима все равно составили. Внимание обращали и на продавцов, и на покупателей, всем объясняли, как уберечься от заражения коронавирусной инфекцией.

- Проверки будут проводить до отмены масочного режима. В отношении нарушителей составляют протоколы об административном правонарушении. Решение о назначении штрафов принимает суд, - рассказал Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГО и ЧС.

Жителей города убедительно просят соблюдать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU