В Хабаровске изменят схему движения трамвая №1
В Хабаровске изменят схему движения трамвая №1. Это временные неудобства, причина которых кроется в реконструкции улицы Краснореченская. На объекте будут устанавливать опоры и монтаж контактной сети. По предварительной информации, корректировки в работу общественного транспорта внесут завтра, 22 июня.
По информации, предоставленной в администрации Хабаровска, с 12:00 до 15:00 трамваи указанного маршрута будут ходить от Железнодорожного вокзала до депо №1.
Жителей краевой столицы убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к сложившейся ситуации с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU