2020-06-21T11:14:12+03:00
Общество

В Хабаровске изменят схему движения трамвая №1

Временные неудобства связаны с реконструкцией улицы Краснореченская
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске изменят схему движения трамвая №1В Хабаровске изменят схему движения трамвая №1Фото: Ольга КИВА
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В Хабаровске изменят схему движения трамвая №1. Это временные неудобства, причина которых кроется в реконструкции улицы Краснореченская. На объекте будут устанавливать опоры и монтаж контактной сети. По предварительной информации, корректировки в работу общественного транспорта внесут завтра, 22 июня.

По информации, предоставленной в администрации Хабаровска, с 12:00 до 15:00 трамваи указанного маршрута будут ходить от Железнодорожного вокзала до депо №1.

Жителей краевой столицы убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к сложившейся ситуации с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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