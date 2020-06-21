21 Июнь 2020 2020-06-21T12:13:27+03:00

На укусы клещей в Хабаровском крае пожаловались почти четыре тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хабаровском крае в больницы по поводу укусов клещей обратились три тысячи 781 человек. Из них одна тысяча 516 – это дети. Такие данные предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора по состоянию на 18 июня 2020 года.

Для сравнения: в 2020 году с начала активности клещей зафиксировали на 22 процента меньше обращений, чем за аналогичный период 2019 года. Напомним, что в 2020 году акарицидную обработку на в муниципальных образованиях края проведут на территориях общей площадью 1731,77 гектара. По данным на 17 июня 2020 года обработали уже 1752,22 гектара, что составляет 95,8 процента от плана.

Жителям края напоминают, что в случае присасывания клеща надо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства. Врачи извлекут насекомое и примут меры по предупреждению заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

ИСТОЧНИК KP.RU