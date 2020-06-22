2020-06-21T15:41:58+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 22 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

В регионе намечаются дожди, местами сильные
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровском крае на 22 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 22 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 июня, ожидаются дожди, местами сильные в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Верхнебуреинском, Хабаровском, Комсомольском районах, в Хабаровске и Комсомольске-на Амуре. В Хабаровске температура ночью +10 +12, днем +13 +15, ветер северный 7-12 м/с. На юге края ночью +8 +13, днем +16 +21, ветер восточный 4-9 м/с. В центральных районах температура ночью +7 +12, днем +12 +17, ветер северо-восточный 4-14 м/с. На севере края температура ночью +5 +10, днем +10 +15, ветер северо- восточный 3-8 м/с, местами 8-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, в регионе зафиксировали три тысячи 52 случая заболевания. Из них излечились одна тысяча 829, скончались 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Свечу памяти» зажгут в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске 22 июня 2020 года
Число выздоровевших от коронавируса в Хабаровском крае стремится к двум тысячам
Обстановка в Хабаровском крае на 22 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
На укусы клещей в Хабаровском крае пожаловались почти четыре тысячи человек
В Хабаровске изменят схему движения трамвая №1
На продавцов в Хабаровске составили протоколы
«Ставила тазики, чтоб дождь собирать»: пострадавшие от града в ЕАО ждут денег на ремонт жилья
В небе над Хабаровском 21 июня 2020 пройдет солнечное затмение
Дожди и грозы ожидаются в Хабаровском крае 21 июня
Число заболевших COVID-19 в Хабаровском крае приближается к трем с половиной тысячам
Обстановка в Хабаровском крае на 21 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Банда подростков в Нанайском районе увела у рыбака резиновую лодку с мотором
В Хабаровске мужчина похитил кукол на 24 тысячи рублей
В Хабаровском крае авиация ПВО перехватила американские бомбардировщики
Медики Хабаровского края получили 1000 сертификатов на спектакли от Музыкального театра
В Хабаровске продолжается санитарная обработка улиц и площадей от COVID-19
Ростислав Гольдштейн будет учувствовать в выборах губернатора Еврейской автономной области
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поздравили медиков с профессиональным праздником
В Хабаровском крае во погиб мужчина решивший покататься с подругами на весельной лодке
Обстановка в Хабаровском крае на 20 июня 2020 года: погода, радиационный фон, укусы клещей
Вылетающим в северные районы Хабаровского края сделают тест на COVID-19 бесплатно
Комсомольчанин пробежит 75 километров в честь годовщины Победы
Отказ в возбуждении уголовного дела о взятке признали незаконным в ЕАО
У стен инфекционного госпиталя в Хабаровске прошел концерт
Разведчики Хабаровского края и ЕАО осваивают спецупражнения