22 Июнь 2020 2020-06-21T15:41:58+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 22 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 июня, ожидаются дожди, местами сильные в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Верхнебуреинском, Хабаровском, Комсомольском районах, в Хабаровске и Комсомольске-на Амуре. В Хабаровске температура ночью +10 +12, днем +13 +15, ветер северный 7-12 м/с. На юге края ночью +8 +13, днем +16 +21, ветер восточный 4-9 м/с. В центральных районах температура ночью +7 +12, днем +12 +17, ветер северо-восточный 4-14 м/с. На севере края температура ночью +5 +10, днем +10 +15, ветер северо- восточный 3-8 м/с, местами 8-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, в регионе зафиксировали три тысячи 52 случая заболевания. Из них излечились одна тысяча 829, скончались 23.

ИСТОЧНИК KP.RU