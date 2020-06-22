22 Июнь 2020 2020-06-21T15:47:46+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Хабаровском крае стремится к двум тысячам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего случаев заражения в регионе суть больше трех с половиной тысяч

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В Хабаровском крае число зараженных коронавирусом три тысячи 524. Из них излечились одна тысяча 829 человек, скончались 23 пациента, остальные получают лечение.

- За последние сутки в регионе зафиксировали 77 новых случаев заболевания. Среди выявленных пациентов жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим, что среди зараженных в основном люди в возрасте от 18 до 65 лет, 22 пациента старше 65 лет и четыре детей в возрасте от года до 13 лет. Среди вновь выявленных пациентов примерно 20 процентов – это бессимптомные носители, у 50 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. У 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме.

Под медицинским наблюдением по данным на утро 22 июня находятся более 6,7 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU