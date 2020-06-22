2020-06-22T02:24:08+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 22 июня 2020 года

Без воды остались дома на улицах Шевченко и Школьная
Ольга КИВА
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Обстановка в Хабаровске 22 июня 2020 годаОбстановка в Хабаровске 22 июня 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске по данным на семь часов утра 22 июня горячую воду отключили в доме № 22 по улице Шевченко, 22 и №10 по улице Школьная. Отключений холодной воды в краевой столице не зарегистрировали.

- На сегодняшний день в городе не работают 118 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 50,6 кубометра мусора. Также за минувшие сутки в краевой столице зарегистрировали 29 дорожных аварий, три пожара. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 650 раз, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что сегодня в рейсы вышли 542 единицы общественного транспорта. Из них по Хабаровску курсируют 23 трамвая, 16 троллейбусов и 503 автобуса. Кроме того, еще 48 автобусов работает на пригородных маршрутах.

Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это необходимо, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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