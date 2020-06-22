2020-06-22T04:34:15+03:00
Общество

«Свечу памяти» зажгут в Хабаровске

Акция пройдет на площади Славы
Александр ШТААЛЬ
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«Свечу памяти» зажгут в Хабаровске«Свечу памяти» зажгут в ХабаровскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Она напомнит о события 22 июня 1941 года, о сломленных судьбах миллионов советских людей, о Победе, к которой шли и которую мы празднуем уже 75 лет.

- Акция пройдет на площади Славы. В ней будут участвовать руководство края, командование ВВО и Восточного округа войск национальной гвардии РФ, представители краевого парламента, городской администрации. Пройдет церемония возложения венка и цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе, а в 11:25 по хабаровскому времени начнется минута молчания, - рассказали в пресс-службе края.

Отметим также, что акция «Свеча памяти» пройдет в режиме онлайн. Желающие смогут зажечь свечу в память о погибших в Великой Отечественной войне. Для этого надо нажать символическую кнопку на официальном сайте акции «Свеча памяти». К слову, организаторы мероприятия заверили, что каждая зажженная свеча - это один рубль, который пойдет на медицинскую помощь ветеранам ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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