Из Дома культуры в Хабаровском крае украли сумку с драгоценностями

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:33:27+03:00

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В Хабаровском районе задержали подозреваемого в краже из Дома культуры. По предварительной информации, мужчина отвлек вахтера и проник в помещение, в одном из кабинетов нашел сумку с драгоценностями и похитил ее.

- О происшествии сообщила жительница села Некрасовка. Пострадавшая оценила ущерб в сумму более 19 тысяч рублей. Вычислить предполагаемого вора удалось с помощью камер видеонаблюдения. Это был ранее судимый 42-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам задержанный рассказал, что попросил у вахтера налить воды в бутылку. Пока женщина отсутствовала, он прошелся по коридору и из открытого кабинета похитил сумку, предположив, что в ней могут находиться деньги. Он осмотрел добычу, нашел золотые украшения и решил сумку спрятать в лесополосе, чтобы в дальнейшем продать ювелирные изделия. В отношении мужчины уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU