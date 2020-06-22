2020-06-22T04:31:58+03:00
Общество

В Еврейской автономии ЕГЭ сдадут 966 выпускников

Для этого оборудовали 10 пунктов проведения экзамена
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии ЕГЭ сдадут 966 выпускниковВ Еврейской автономии ЕГЭ сдадут 966 выпускниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии в 2020 году Единый государственный экзамен сдадут 966 выпускников. Для этого обустроили 10 пунктов проведения экзамена и 89 аудиторий. Выпускников из отдаленных сел автономии привезут на экзамены организованно.

- При проверке знаний учтут все санитарные требования. Организаторов ЕГЭ обеспечат средствами индивидуальной защиты, участникам единого госэкзамена на входе проведут термометрию, - рассказал Михаил Калманов, исполняющий обязанности председателя Комитета образования ЕАО.

Школьников рассадят в соответствии с правилами, входить в помещение они будут таким образом, чтобы не допустить скопления на входе. В аудитории будет не больше 10 человек. При этом школьников не будут обязывать находиться в маске и перчатках во время сдачи экзамена. В аудиторию школьники смогут взять только паспорт, воду и ручки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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