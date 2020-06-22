2020-06-22T04:30:51+03:00
Общество

В Хабаровском крае Масько Ивану Васильевичу посмертно присвоили звание «Почетный гражданин города»

Он руководил Амурским районом с 2009 по 2019 годы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае Масько Ивану Васильевичу посмертно присвоили звание «Почетный гражданин города»В Хабаровском крае Масько Ивану Васильевичу посмертно присвоили звание «Почетный гражданин города»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае Масько Ивану Васильевичу посмертно присвоили звание «Почетный гражданин города». Он руководил Амурский районом с 2009 по 2019 годы, посвятил свою жизнь работе на благо родного города и района.

О кончине Ивана Васильевича стало известно в феврале 2019 года. Он много сделал для города и района, прошел трудовой путь от заместителя начальника по ремонту ТЭЦ-2 до руководителя районной администрации. Главой его избрали местные жители в марте 2009 года.

- Одной из основных задач в деятельности Ивана Васильевича являлось укрепление и развитие Амурска и Амурского района в целом с конечной целью - достижения высокого уровня качества жизни населения, - рассказали в районной администрации. - Его награждали почетными грамотами, благодарностью губернатора Хабаровского края, почетной грамотой председателя Собрания депутатов Амурского района. Теперь он по праву Почетный гражданин городского поселения «Город Амурск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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