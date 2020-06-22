В хабаровском театре организовали онлайн-концерт к 22 июня

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:45:54+03:00

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В Хабаровском театре драмы организовали концерт в память о героях, погибших во времена Великой Отечественной войны. Песни военных лет исполнит артист-инструменталист Василий Казанцев.

Напомним, 22 июня 1941 года немецкие войска вторглись на территории СССР. Это день стал началом Великой Отечественной войны, сегодня его называют днем памяти и скорби. В этот день в России поминают всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. В стране сегодня проходят траурные мероприятия в память о тех, кто не вернулся с фронта.

- Трансляцию выступления Василия Казанцева можно посмотреть по ссылке. Он исполняет песни военных лет в память о том страшном дне. Сегодня мы повторяем снова и снова: никто не забыт, - рассказали в театре.

ИСТОЧНИК KP.RU