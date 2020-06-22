2020-06-22T06:45:13+03:00
Общество

Памятник участникам Великой Отечественной войны привели в порядок в Хабаровске

Мемориал посвящен рабочим завода «Дальдизель»
Александр ШТААЛЬ
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Памятники участникам Великой Отечественной войны привели в порядок в ХабаровскеПамятники участникам Великой Отечественной войны привели в порядок в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Памятники участникам Великой Отечественной войны привели в порядок в Хабаровске. Мемориал соорудили в память о рабочих завода «Дальдизель». Накануне территорию рядом с ним расчистили. Уборку провели ко Дню памяти и скорби - к 22 июня.

- Работы организовали участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». К слову, любой субботник - это проявление социальной ответственности, которую ощущает каждый отдельный его участник, - сообщил Сергей Грицик, председатель Молодежной палаты при Хабаровской городской думе.

За время уборки активисты собрали и вывезли около десятка килограммов мусора. К субботнику на территории скопились бутылки, бумага, смет и старые листья. Такие акции проводят регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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