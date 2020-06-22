22 Июнь 2020 2020-06-22T06:44:22+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 июня 2020 года: лечение получают 68 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Комсомольске-на-Амуре, по данным на 22 июня, в инфекционном госпитале, развернутом на базе Городской больницы №2, находится 291 человек. Из них у 68 пациентов подтвердился COVID-19. Состояние 35 человек удовлетворительное. За сутки выписали 0 человек, госпитализировали 0.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся шесть пациентов с пневмонией. Состояние двух людей врачи оценивают как тяжелое, еще двух - средней тяжести, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что у 22 пациентов подозревают COVID-19, в том числе у шести детей. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 47 пациентов с COVID-19, из них семь - это дети.

Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции. Эти меры помогут минимизировать риски заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU