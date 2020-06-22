2020-06-22T06:42:44+03:00
Происшествия

Микроавтобус с детьми ушел под воду под Хабаровском

По предварительной информации, происшествие случилось на реке Кур в поселке Победа
Александр ШТААЛЬ
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Микроавтобус с детьми ушел под воду под Хабаровском ФОТО: аккаунт prohbk в соцсети InstagramМикроавтобус с детьми ушел под воду под Хабаровском ФОТО: аккаунт prohbk в соцсети Instagram
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Машина с детьми ушла под воду под Хабаровском. Со слов очевидцев, в микроавтобусе УАЗ находились пять несовершеннолетних. Они оказались заперты в салоне и не смогли выбраться. По предварительной информации, происшествие случилось в поселке Победа Хабаровского района, на берегу реки Кур.

Также в распоряжение редакции «КП»-Хабаровск» попала информация о том, что пострадавшие проводили время на пикнике. Отдыхали взрослые, в том числе шофер и дети в возрасте от 5 до 12 лет. Трагедия случилась, когда компания отправилась по домам. Водитель имел неосторожность свернуть на подъездной путь к пирсу, а не на дорогу к поселку. В итоге поездка закончилась тем, что микроавтобус перевернулся и упал в воду колесами вверх. Редакция «КП»-Хабаровск» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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