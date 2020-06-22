Почта России доставит медали участникам полумарафона

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:40:02+03:00

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Почта России стала официальным партнером масштабного забега, который в 2020 году проходит в два этапа: онлайн и офлайн. Дистанционный этап пройдет до 30 июня. Все участники полумарафона получат медали, которые доставит Почта России. На текущий момент – это свыше двух тысяч человек.

Онлайн-этап предполагает, что спортсмен преодолевает выбранную дистанцию по месту жительства, в любое время. Как уточнили в пресс-службе Почты России, это можно сделать даже у себя дома. Результат нужно зафиксировать с помощью спортивных часов или программы-трекера. Специальная комиссия проверит результаты, после чего участник получит электронный сертификат и медаль.

Синхронный старт намечен на 2 августа 2020 года в 85 регионах страны. В команде Почты России – более полутора тысяч человек.

Цель мероприятия – объединить страну в популяризации здорового образа жизни.