22 Июнь 2020 2020-06-22T06:41:41+03:00

С помощью Сбербанка жители Хабаровского края смогут больше узнать о построении карьеры Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Специальные онлайн-лекции запускает один из ведущих банков - они будут доступны всем желающим

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С 18 июня любой желающий сможет стать слушателем онлайн-лекций Сбербанка, которые будут посвящены карьерным тенденциям в сферах ИТ, финансов и экономики, финансовой грамотности, креативному мышлению и корпоративной культуре. Все материалы курса #Sber_U_Days_Online подготовлены сотрудниками HR-блока и Корпоративного университета Сбербанка.

- Благодаря проекту #Sber_U_Days_Online мы поможем школьникам, студентам и молодым специалистам определиться с их карьерными целями, сможем погрузить их в нашу корпоративную культуру и покажем, какие навыки в сотрудниках для нас особенно ценны, - рассказала Нина Яныкина, исполнительный директор, начальник Центра академических партнерств Сбербанка.

Лекции будут транслироваться один раз в неделю; программа ближайших лекций, информация о спикерах и правила регистрации доступны на сайте.

Первая лекция на тему «Как учить и учиться» пройдет 18 июня, ее проведет Людмила Самойлова из Центра академических партнерств Сбербанка. Также в онлайн-курсе будут доступны лекции на темы: «Планирование и тайм-менеджмент», «Эмоциональный интеллект», «Личный бренд» и другие.